Происшествия

В Волгограде в результате происшествия на желдороге повреждены вагоны и инфраструктура

Происшествия 23.03.2023 12:38
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23.03.2023 12:38



Следователи выясняют обстоятельства происшествия на железнодорожной станции им. М. Горького в Волгограде, в результате которого повреждены вагоны и инфраструктура.
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, по факту случившегося волгоградским следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Максимальное наказание по этой статье - до 2 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что 12 марта текущего года на пути парка «В» железнодорожной станции им. М. Горького Приволжской железной дороги произошло столкновение крановой установки мотовоза и вагона цистерны, прибывающего на другой путь парка, с последующим сходом вагона и двух мотовозов.



- В результате инцидента повреждено 7 вагонов, 2 мотовоза, а также объекты транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД», что повлекло причинение ущерба собственникам вагонов, мотовозов и ОАО «РЖД» на общую сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей, что относится к крупному ущербу, - сообщили в управлении. 
Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Назначены необходимые экспертизы. В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства случившегося.
Фото: Западного МСУТ СК России

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