ТСЖ в Волгограде подозревают в хищении субсидии на трудоустройство безработных

Расследования 21.03.2023 16:29
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21.03.2023 16:29
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по факту хищения бюджетных средств, выделенных ТСЖ в Волгограде в рамках национального проекта «Демография», сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
В сентябре 2020 года товарищество собственников жилья подало в ГКУ ВО «Центр занятости населения города Волгограда» заявку, чтобы получить субсидию на возмещение частичной оплаты труда при организации общественных работ для 8 безработных граждан. На эти цели ТСЖ получило порядка 100 тысяч рублей бюджетных средств.
- В ходе надзорной проверки выявлено, что фактически отдельные граждане в ТСЖ не работали, безработными не являлись, - сообщила Черединина.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Прокуратура держит расследование дела на контроле.
По сведениям информагентства, в уголовном деле фигурирует ТСЖ «Жаворонок».
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