Волгоградец на электроскутере сбил пенсионерку









В Волгограде водитель на электроскуторе сбил 60-летнюю женщину-пешехода. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Дзержинском районе напротив дома №73 по улице Каспийской.













По предварительным данным, 41-летний мужчина, управляя электроскутером Electrowin, при выезде с прилегающей территории сбил женщину. Пострадавшую с места ДТП доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



