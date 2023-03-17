В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет из Минвод

В волгоградском аэропорту накануне, 16 марта, незапланированно приземлился самолет из Минвод, летевший в Москву. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, при выполнении полета экипаж самолета А-320 авиакомпании «Аэрофлот» доложил о больном пассажире на борту.

Было принято решение следовать на аэродром Волгоград.

Посадка в 17-31 ч. прошла благополучно. В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что женщине, которой стало плохо, в аэропорту Волгограда была оказана медпомощь. Госпитализация пассажирке не понадобилась.