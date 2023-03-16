Расследования

ГУ МВД опубликовало видео с задержанным на Мамаевом кургане байкером

Расследования 16.03.2023 17:58
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16.03.2023 17:58


ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места задержания 27-летнего мотоциклиста, который 16 марта прорвался на Мамаев курган и пытался поджечь свое транспортное средство. Как уточнили ИА "Высота 102" в главке, задержала волгоградца кинолог городского полка ППСП.



– Утром 16 марта нарядом патрульно-постовой службы УМВД России по Волгограду во время несения службы по охране общественного порядка на Мамаевом кургане был замечен мотоциклист, который осуществил проезд через закрытый шлагбаум на территорию мемориального комплекса. Во время выяснения обстоятельств мужчина угрожал поджечь бензобак, но его действия были решительно пресечены, – сообщили в пресс-службе полиции.

В отношении волгоградца полицейскими составлены административные протоколы по ст. 19.3 и ст. 12.8 КоАП РФ. Напомним, что в СУ СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как стало известно информагентству,  задержанный 27-летний волгоградец проживает в Краснооктябрьском районе, оказывает частные автослесарные услуги. Кроме прочего, мужчина состоит в байкер-клубе Red n White Army. Мотив его поступка на сегодня остается неизвестным. Однако добавим, что судя по кадрам полицейских, волгоградец действительно пытался устроить на главной высоте России огненное шоу. Рядом с бензобаком на видео зафиксировано зажигательное устройство. 

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