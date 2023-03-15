Бочаров обсудил с полпредом ЮФО Устиновым меры при ЧС





Губернатор Волгоградской области 15 марта принял участие в селекторном совещании с полномочным представителем Президента в ЮФО Владимиром Устиновым. По информации администрации региона, речь шла о повышении эффективности взаимодействия в сфере профилактики, предупреждения и ликвидации ЧС.

Как отметил Владимир Устинов, в Волгоградской области время прибытия пожарных расчетов соответствует нормативным показателям, благодаря чему удается минимизировать последствия угроз. Достигается это за счет новых опорных постов противопожарной службы и их материально-технического переоснащения.

Также на совещании речь шла о мероприятиях, проводимых в регионе для снижения рисков в период весеннего половодья. Это и берегоукрепление, и ремонт ГТС, и формирование необходимых резервов. Особого внимания на сегодня требует ситуация в Даниловском, Еланском, Кумылженском, Новониколаевском, Новоаннинском, Урюпинском районах Волгоградской области, а также в Михайловке.