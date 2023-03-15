Политика

Бочаров обсудил с полпредом ЮФО Устиновым меры при ЧС

Политика 15.03.2023 14:51
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15.03.2023 14:51


Губернатор Волгоградской области 15 марта принял участие в селекторном совещании с полномочным представителем Президента в ЮФО Владимиром Устиновым. По информации администрации региона, речь шла о повышении эффективности взаимодействия в сфере профилактики, предупреждения и ликвидации ЧС. 

Как отметил Владимир Устинов, в Волгоградской области время прибытия пожарных расчетов соответствует нормативным показателям, благодаря чему удается минимизировать последствия угроз. Достигается это за счет новых опорных постов противопожарной службы и их материально-технического переоснащения.

Также на совещании речь шла о мероприятиях, проводимых в регионе для снижения рисков  в период весеннего половодья. Это и берегоукрепление, и ремонт ГТС, и формирование необходимых резервов. Особого внимания на сегодня требует ситуация в Даниловском, Еланском, Кумылженском, Новониколаевском, Новоаннинском, Урюпинском районах Волгоградской области, а также в Михайловке. 

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