Политика

В Волгоградской облдуме нашли замену сложившему полномочия Илье Кошкареву

Политика 14.03.2023 13:46
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14.03.2023 13:46


Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике регпарламента Илья Кошкарев с сегодняшнего дня перестал быть депутатом Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты проголосовали за досрочное сложение полномочий Кошкарева, который ранее обратился с соответствующим заявлением, пояснив, что уходит в связи с «состоянием здоровья». Сам теперь уже бывший депутат на заседании думы не присутствовал. 

Спикер регпарламента Александр Блошкин в «прощальном» слове отозвался о бывшем коллеге как о «профессионале, неравнодушном человеке» и признался, что с ним было комфортно работать.

Впрочем, свято место председателя бюджетного комитета областной думы пустовало недолго. Депутаты тут же утвердили нового руководителя структуры регионального парламента. Им стал Михаил Струк, который ранее возглавлял комитет по государственному строительству, местному самоуправления и развитию территорий. В свою очередь, на его место депутаты утвердили Татьяну Распутину, которая стала депутатом осенью прошлого года. 


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