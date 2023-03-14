Общество

Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана Реховского

Общество 14.03.2023 12:29
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14.03.2023 12:29

Губернатор Волгоградской области 14 марта передал Золотую Звезду Героя России матери погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации капитана Ивана Реховского. Передача высокой государственной награды состоялась в домашней обстановке. 



– Ваш сын ценой своей жизни выполнил поставленные задачи и сберег жизни своих боевых товарищей. Подвиг капитана Ивана Анатольевича Реховского навсегда останется в памяти, в истории России и Волгоградской области, – сказал Андрей Бочаров, обращаясь к Надежде Николаевне. 


В администрации Волгоградской области также сообщают, что Героя России Ивана Реховского высечено золотыми буквами на стене зала Воинской и Трудовой Славы региона.

Напомним, о присвоении высокого звания Ивану Реховскому ИА «Высота 102» сообщало 10 марта. Одноклассники и близкие погибшего военнослужащего поделились воспоминаниями с журналистами информагентства.

– Младший сын Надежды Реховской также в настоящее время служит в зоне СВО. Андрей Бочаров пожелал скорейшего возвращения домой с Победой, – сообщают в обладмине. 

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