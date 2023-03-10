Командиру группы спецназа, 35-летнему капитану Ивану Реховскому, погибшему при проведении специальной военной операции, присвоено звание Героя России. Как стало известно ИА «Высота 102», военный родился в Астраханской области, но позже семья перебралась в Волгоград.

В военкомате Волгоградской области информацию о присвоении посмертно офицеру высокого звания подтвердили.

Одноклассник Ивана Реховского рассказал, что будущий офицер учился в спортивном классе в одной из школ Краснооктябрьского района Волгограда.

— У него отец военный. Служил на полигоне Капустин Яр. Там Иван и родился. Потом они переехали в Волгоград. Мы с Иваном вместе учились в школе № 16 в спортивном классе. В основном там были пловцы. У меня остались его фотографии из школьного альбома за девятый класс, — рассказал одноклассник погибшего офицера. — Хорошо учился, чуть ли не отличником был. Очень спокойный и адекватный, веселый. После окончания девяти классов ушел.

По информации из открытых источников, Иван Реховский, в ту пору еще старший лейтенант, стал вторым в заплыве на 200 метров на V Всеармейских соревнованиях на Кубок Минобороны РФ «Командирские старты». Офицер представлял Южный военный округ.

Близкие Ивана Реховского до сих пор не могут поверить, что его больше нет. В соцсетях сохранился пост от 11 августа 2022 года о гибели офицера.

— Капитан Иван Анатольевич Реховский, командир группы спецназа погиб в Харьковской области, село Богородицкое. Прости мой любимый герой, что не уберегла, — цитирует сообщение ИА «Высота 102».

Известно, что офицера похоронили в Ленинском районе Волгоградской области. Звания Героя России с начала СВО удостоены семь волгоградцев, шестеро из них — посмертно.

Фото и коллаж: личный архив Ивана Реховского / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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