Неудачливого грабителя банка задержали в Волгоградской области









В Еланском районе полицейские задержали 20-летнего парня, который попытался ограбить банк. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 10 марта в полицию поступил сигнал о проникновении неизвестного в офис финансового учреждения. Однако тот успел скрыться до приезда полицейских.





Вычислить злоумышленника удалось по записям видеонаблюдения. Им оказался местный житель.





Парень признался, что в тот вечер распивал спиртное, после чего решил зайти в гости к соседу. Но того не оказалось дома, чем и воспользовался молодой человек – отжав пластиковое окно ломом, он проник в чужой дом и стал искать ценные вещи и деньги. Но ничего не нашел и тогда парень решил ограбить банк. Разбив стекло кирпичом, он залез в офис, но вскрыть хранилище, где находились деньги, не смог и ретировался.





Теперь ему грозит уголовная ответственность за покушение на кражу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области