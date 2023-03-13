Происшествия

Неудачливого грабителя банка задержали в Волгоградской области

Происшествия 13.03.2023 18:04
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13.03.2023 18:04



В Еланском районе полицейские задержали 20-летнего парня, который попытался ограбить банк. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 10 марта в полицию поступил сигнал о проникновении неизвестного в офис финансового учреждения. Однако тот успел скрыться до приезда полицейских. 

Вычислить злоумышленника удалось по записям видеонаблюдения. Им оказался местный житель. 

Парень признался, что в тот вечер распивал спиртное, после чего решил зайти в гости к соседу. Но того не оказалось дома, чем и воспользовался молодой человек – отжав пластиковое окно ломом, он проник в чужой дом и стал искать ценные вещи и деньги. Но ничего не нашел и тогда парень решил ограбить банк. Разбив стекло кирпичом, он залез в офис, но вскрыть хранилище, где находились деньги, не смог и ретировался. 

Теперь ему грозит уголовная ответственность за покушение на кражу. 
 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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