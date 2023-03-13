Расследования 13.03.2023 07:59
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13.03.2023 07:59
В УГИБДД Саратовской области назвали предварительную причину массового ДТП в Саратовской области с участием 15 машин, где пострадали 13 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, аварии могли произойти из-за сильного тумана в районе происшествия.
Напомним, 12 марта в Хвалынском районе Саратовской области на 93-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло столкновение 10 автомобилей. Впоследствии, в непосредственной близости от места столкновения случились еще две аварии с участием пяти автомобилей. Участок саратовской трассы с 86 по 113 километр был перекрыт в связи с массовыми дорожными происшествиями и отсутствием видимости.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что, по предварительным данным, в первом ДТП столкнулись три грузовика Volvo, фура Mercedes-Benz и еще один грузовой автомобиль неустановленной марки, «Газель», две иномарки Kia Rio, LADA Priora и Chevrolet Niva. Участниками второго ДТП стали грузовики Mercedes-Benz и Volvo, Chevrolet Lacetti, третьего - КАМАЗ и Chevrolet Niva.
Всем пострадавшим была оказана специализированная медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек. Один ребенок находится в отделении реанимации, еще двое в детском хирургическом отделении, шесть человек в травматологии, двое в нейрохирургии. Один из пострадавших был прооперирован и затем помещен в отделение анестезиологии-реанимации. Среди пострадавших в ДТП - жители Хвалынска, Балаково, Казани, Волгограда, Краснодарского края и Дагестана.
Фото Юрий Юрин/УГИБДД по Саратовской области
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