Происшествия

13 пострадавших, из них — трое детей. В массовое ДТП с грузовиками в Саратовской области попали жители Волгограда

Происшествия 12.03.2023 21:03
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12.03.2023 21:03


На федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград, сегодня, 12 марта, в серии ДТП с легковыми автомобилями и грузовиками с прицепами пострадали 13 человек, в том числе — трое детей. Как сообщает ИА «Высота 102», среди пострадавших были и жители Волгограда. Предварительно, в аварии участвовало более 15 машин. Инцидент произошел в Хвалынском районе Саратовской области между Хвалынском и Алексеевкой.

— По предварительным данным, на 92 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград водитель грузовой автомашины допустил занос автоприцепа, который выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим грузовиком, — рассказали информагентству в региональном УГИБДД. — Далее в условиях ограниченной видимости произошло еще два ДТП, в которых в общей сложности участвовало 15 автомашин. 

В результате, по предварительным данным, как уточнили в полицейском ведомстве, восемь человек были доставлены в больницы Хвалынска и Балаково с травмами различной степени тяжести. Был организован объезд места ДТП. В 15.30 движение было восстановлено. 


В областном УГИБДД пояснили, что предварительно, в первом ДТП столкнулись три грузовика Volvo, фура Mercedes-Benz и еще один грузовой автомобиль неустановленной марки, «Газель», две иномарки  Kia Rio, LADA Priora и Chevrolet Niva. Участниками второго ДТП стали грузовики Mercedes-Benz и Volvo, а также Chevrolet Lacetti. В третьей аварии столкнулись КАМАЗ и Chevrolet Niva.


Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что всего в Балаковскую городскую клиническую больницу доставили 13 пострадавших, в том числе троих детей. 

— Всем оказана специализированная медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек. Один ребенок находится в отделении реанимации, еще двое в детском хирургическом отделении, шесть человек в травматологии, двое в нейрохирургии. Один из пострадавших был прооперирован и затем помещен в отделение анестезиологии-реанимации, — прокомментировал «Высоте 102» Костин. — Среди пострадавших в ДТП не только жители Хвалынска и Балаково, но и жители Казани, Волгограда, Краснодарского края и Дагестана. Всем пациентам выполнен полный комплекс диагностических мероприятий. Двое прооперированы. Все получают лечение в полном объеме.

ИА «Высота 102» уточняет информацию о пострадавших жителях Волгограда. 

Фото и видео: Юрий Юрин / УГИБДД по Саратовской области

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