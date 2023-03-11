Расследования

Волгоградские следователи занялись чиновниками из-за отрезанных паводком домов детей-сирот

Расследования 11.03.2023 17:52
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11.03.2023 17:52



СУ СК по Волгоградской области организовало проверку по статье «Халатность» из-за ситуации, возникшей в рабочем поселке Елань. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в результате паводка дети-сироты, проживающие на улице Подольской, оказались заперты в своих домах.

Вода затапливает дома и жители не могут даже выйти на улицу. При этом неоднократные обращения в администрацию результата не принесли, говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки следователями Жирновского межрайонного следственного отдела будет принято процессуальное решение.

Между тем, накануне в администрации Еланского района отчитались о том, что в течение нескольких часов рабочие откачивали воду с улицы Подольская.

Фото администрации Еланского района VK.com

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