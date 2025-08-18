«Не жалели друг друга»: захватывающие бои по пляжной борьбе и панкратиону прошли в Волжском





Накануне, 17 августа, в заключительный день фестиваля ULTRA100 в Волжском Волгоградской области состоялись зрелищные поединки в боях на песке, пляжной борьбе и панкратионе в нескольких весовых и возрастных категориях. За победу на соревнованиях сражались юные и взрослые участники волгоградских региональных клубов единоборств, спортсмены из Калмыкии и даже один представитель Южно-Африканской Республики.





Все бои в каждой из дисциплин вызвали небывалый ажиотаж у гостей фестиваля, среди которых оказалось немало семей с детьми, эмоционально поддерживающих понравившихся спортсменов. Борьба за победу между соперниками была по-настоящему горячей и бескомпромиссной. Страсти на песке и ковре для панкратиона кипели не на шутку. Захваты, техничные броски, удары ногами - все это зрители наблюдали воочию накануне в ходе фестиваля.





Отметим, в рамках ULTRA100 панкратион, пляжная борьба и бои на песке были представлены впервые. Для проведения турниров организаторы соорудили специальные площадки, а бойцы выходили на поединки с главной сцены и под подготовленную заранее энергичную музыку.





К последним противостояниям по панкратиону уже стемнело, но болельщики и поклонники единоборств и не думали покидать место эффектных событий, пристально наблюдая за поединками и не обращая внимание на часы.





В одном из противостояний, к слову, эмоции вышли из-под контроля у главных участников. Боец в ходе борьбы откинул оппонента на металлическое ограждение, что привело в недоумение спортсмена, который, судя по всему, посчитал, что его соперник это сделал специально. Разгневанный боец попытался выяснить отношения с обидчиком, забыв про бой в рамках соревнований. Градус конфликта настолько накалился, что парней пришлось разнимать гостям, которые выбежали успокоить ребят. Ситуация постепенно стабилизировалась, а соревнования продолжились. Правда, в итоге оба участника незапланированной потасовки были дисквалифицированы за неспортивное поведение.





В главном бою вечера Давуд Узумгаджиев из волжского клуба «Спарта» победил Алексея Толкачева из «Родины» со счетом 13:12 в категории свыше 100 кг.

Зрители, некоторые из которых впервые увидели в живую соревнования по панкратиону, пляжной борьбе и боях на песке, получили положительные и незабываемые эмоции от напряженных поединков, а сами участники воспользовались прекрасной возможностью продемонстрировать свое мастерство перед многочисленной публикой.









































































































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU



