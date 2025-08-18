Спорт

«Не жалели друг друга»: захватывающие бои по пляжной борьбе и панкратиону прошли в Волжском

Спорт 18.08.2025 10:39
0
18.08.2025 10:39


Накануне, 17 августа, в заключительный день фестиваля ULTRA100 в Волжском Волгоградской области состоялись зрелищные поединки в боях на песке, пляжной борьбе и панкратионе в нескольких весовых и возрастных категориях. За победу на соревнованиях сражались юные и взрослые участники волгоградских региональных клубов единоборств, спортсмены из Калмыкии и даже один представитель Южно-Африканской Республики.


Все бои в каждой из дисциплин вызвали небывалый ажиотаж у гостей фестиваля, среди которых оказалось немало семей с детьми, эмоционально поддерживающих понравившихся спортсменов. Борьба за победу между соперниками была по-настоящему горячей и бескомпромиссной. Страсти на песке и ковре для панкратиона кипели не на шутку. Захваты, техничные броски, удары ногами - все это зрители наблюдали воочию накануне в ходе фестиваля.


Отметим, в рамках ULTRA100 панкратион, пляжная борьба и бои на песке были представлены впервые. Для проведения турниров организаторы соорудили специальные площадки, а бойцы выходили на поединки с главной сцены и под подготовленную заранее энергичную музыку. 


К последним противостояниям по панкратиону уже стемнело, но болельщики и поклонники единоборств и не думали покидать место эффектных событий, пристально наблюдая за поединками и не обращая внимание на часы.


В одном из противостояний, к слову, эмоции вышли из-под контроля у главных участников. Боец в ходе борьбы откинул оппонента на металлическое ограждение, что привело в недоумение спортсмена, который, судя по всему, посчитал, что его соперник это сделал специально. Разгневанный боец попытался выяснить отношения с обидчиком, забыв про бой в рамках соревнований. Градус конфликта настолько накалился, что парней пришлось разнимать гостям, которые выбежали успокоить ребят. Ситуация постепенно стабилизировалась, а соревнования продолжились. Правда, в итоге оба участника незапланированной потасовки были дисквалифицированы за неспортивное поведение.


В главном бою вечера Давуд Узумгаджиев из волжского клуба «Спарта» победил Алексея Толкачева из «Родины» со счетом 13:12 в категории свыше 100 кг.

Зрители, некоторые из которых впервые увидели в живую соревнования по панкратиону, пляжной борьбе и боях на песке, получили положительные и незабываемые эмоции от напряженных поединков, а сами участники воспользовались прекрасной возможностью продемонстрировать свое мастерство перед многочисленной публикой.



























Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
17.08.2025 16:35
Спорт 17.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2025 14:30
Спорт 17.08.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2025 21:27
Спорт 16.08.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2025 10:15
Спорт 16.08.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2025 21:49
Спорт 15.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2025 05:49
Спорт 15.08.2025 05:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2025 19:27
Спорт 14.08.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2025 07:00
Спорт 14.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 19:21
Спорт 13.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 18:08
Спорт 13.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 16:39
Спорт 13.08.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 15:17
Спорт 13.08.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2025 11:45
Спорт 12.08.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2025 07:55
Спорт 12.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.08.2025 11:58
Спорт 11.08.2025 11:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:33
Чудом уцелел: ДТП с курьером Яндекса засняли камеры в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
«Осталась одна машина»: в селе под Волгоградом огонь за 2 часа уничтожил целое подворье семьиСмотреть фотографии
12:35
Волжанин прописал 7 нелегалов в своем доме, за это ему грозит 5 летСмотреть фотографии
12:16
На Гремячинском ГОКе прошла открытая встреча с коллективом предприятияСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области 23 тысячи детей впервые отправятся в школуСмотреть фотографии
10:48
Пять человек пострадали в «пьяном» ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
10:39
«Не жалели друг друга»: захватывающие бои по пляжной борьбе и панкратиону прошли в ВолжскомСмотреть фотографии
10:35
Лишь 3% волгоградцев могут похвастаться высокими зарплатамиСмотреть фотографии
10:17
Две новые школы на 1124 и 800 мест откроют в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
09:41
«В жизни такого не видела»: в Волгограде с раненого орла сняли 200 клещейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
В Котово больница и интернат останутся без воды из-за аварииСмотреть фотографии
09:04
Партию печени трески сняли с продажи в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:30
Второй день феста ULTRA100 в Волжском: ищите себя и друзей на фотоСмотреть фотографии
08:25
В двух соседних с Волгоградской областью регионах сбили 3 БПЛАСмотреть фотографии
06:55
В Волгоградской области мотоцикл влетел под машинуСмотреть фотографииCмотреть видео
06:22
«Дальше не едем»: маршруткам из Городища и Заволжья ограничили въезд в ВолгоградСмотреть фотографии
06:15
В саратовском Горпарке годовалую девочку убило деревянной статуейСмотреть фотографии
21:15
В Волжском очевидцы засняли последствия столкновения легковушки с таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Пока есть шанс сохранить всю эту красоту»: волгоградский фотограф задумался о новой тропе для туристовСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде у пристани «Руднева» спасатели достали из Волги тело 59-летнего мужчиныСмотреть фотографии
17:44
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей неделиСмотреть фотографии
17:00
«Мы не просто работаем. Мы популяризируем науку»: школьники стали репетиторами для своих сверстниковСмотреть фотографии
16:39
Под Волгоградом экосовет обсудил со школьниками сохранение природы регионаСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде 18 августа стартует Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
15:54
В честь богов и персонажей игр: в облкомюстиции опубликовали ТОП редких имён у волгоградских родителейСмотреть фотографии
14:37
После столкновения большегрузов трасса Р-228 встала в 34-километровой пробкеСмотреть фотографии
14:30
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничья с «Соколом» - справедливый результат»Смотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом засняли последствия ДТП с двумя большегрузами на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
«Из-за перегрузки психика просто горит»: в Волгоградской области вырос спрос на отдых «вне зоны доступа»Смотреть фотографии
12:39
В Волжском школьник извинился за оскорбление полицейских и ночной вояж на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
 