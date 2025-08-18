



В Волгограде волонтеры спасают усыпанного клещами молодого орла, который попал к ним с травмой плеча и лапы, передает V102.RU.

В приюте «Птичий остров», куда доставили птицу, рассказали, что за долгую практику работы с животными и пернатыми никогда не видели такого количества членистоногих на одной птице.

- Ребят, такого количества клещей я не видела на птице за всю свою жизнь. Больше 200 штук! - сказала руководитель приюта Алина Ерина в Telegram.

Волонтеры считают, что такое количество членистоногих травмированный орел нацеплял, когда бродил по степям в Ленинском районе. Членистоногих с него сняли и сожгли. Орел совсем молодой, вероятно подросток. В ближайшее время ему сделают рентген, чтобы понять характер травм и выбрать необходимое лечение.

Видео: «Птичий остров» / t.me