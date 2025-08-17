Происшествия

В Волжском очевидцы засняли последствия столкновения легковушки с такси

Происшествия 17.08.2025 21:15
В Волжском в ночь с 16 на 17 августа произошло ДТП на перекрёстке ул. им. Генерала Карбышева и ул. Мечникова, в районе ТЦ «ПланетаЛето». Проезжую часть не поделили два легковых автомобиля. Последствия произошедшего очевидцы засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, столкновение случилось на большой скорости. Один из автомобилей после тарана отбросило на несколько десятков метров. Обе машины получили серьёзные повреждения.

На место аварии оперативно прибыли несколько скорых и пожарные. По информации очевидцев, среди пострадавших автомобилей — такси. В момент столкновения в салоне находились трое пассажиров. Они получили травмы и были госпитализированы.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» уточняет информацию о произошедшем в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: ДТП и ЧП Волжский / t.me

