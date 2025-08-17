Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничья с «Соколом» - справедливый результат»





Главные тренеры «Ротора» и «Сокола» Денис Бояринцев и Младен Кашчелан накануне, 16 августа, на послематчевой пресс-конференции подвели итоги встречи пятого тура Первой лиги, которая в Саратове завершилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, волгоградцы ушли от поражения во втором тайме в компенсированное время. Гол Николая Покидышева принес «Ротору» одно очко. Денис Бояринцев поблагодарил команду за проявленный характер, но в то же время оказался недоволен некоторыми судейскими решениями. В частности, наставник гостей выразил несогласие с тем, что игрок «Сокола» Павел Киреенко остался безнаказанным за нанесение травмы Максиму Храмцову. Защитник «Ротора» не смог продолжить матч после этого столкновения. Вместо него на замену вышел Андрей Семенов.

- Мы не только у «Сокола» вырвали ничью, но еще и у некоторых товарищей. При таком, мягко говоря, судействе увезти очки для нас большой успех. Первый тайм сложился достаточно ровно. За счет давления «Сокол» был ближе, наверное, к голу. Но и мы свои моменты создали. Во втором тайме я понимаю саратовскую команду. Давит результат, поэтому они играли вторым номером. Мы сидели практически на воротах соперника во второй половине. Гол назревал. Хорошо, что смогли в концовке отыграться. В целом - футбол получился больше как антифутбол. Много единоборств, столкновений. Двойные стандарты при определенных решениях. Особенно при выдаче желтых карточек. Вызывает много вопросов, что нанесение травмы игроку, который ушел на замену, никак не наказывается. Немного характер игры был, кто кого — на перетяг. Поблагодарил команду за проявленный характер, не умоляя достоинств соперника. Ничья - справедливый результат, - заявил главный тренер «Ротора».

Бояринцев рассказал, что при всех трудностях волгоградцы удовлетворены итоговым результатом.

- Мы готовились к «Соколу». Видели, за счет какого футбола команда набирает очки. Рисунок игры не поменялся. Хорошая агрессия, постоянное давление при помощи вертикального футбола. Каждый набирает очки, выбирая разный футбол. Мы сегодня были подготовлены к такой игре. Хотели противопоставить конструктив. Я и сам работал в Саратове. Знаю, какое здесь медленное поле для хорошего тактического футбола. Мы попробовали первый тайм поиграть в футбол, но у нас не вышло. Еще и гол получили при выходе из обороны через короткий пас. Как определенная фишка «Сокола» - это контрпрессинг при потере мяча. Он сегодня сработал, нас наказали и забили гол. Наверное, в первом тайме не справились по единоборствам. Но столько нарушений не замечены. Я, конечно, за английский футбол с пропуском некоторых фолов, которые тормозят игру. Но когда есть откровенные толчки, хватания за майку... Думаю, тренер «Сокола» тоже найдет моменты, которые ему не понравились. Из-за единоборств и фолов было мало такого футбола. Второй тайм нам удался больше. «Сокол» хотел удержать преимущество, хорошо контратаковал. Мы желали большего, но, наверное, довольны ничейным результатом при всех этих обстоятельствах, - отметил Бояринцев.

Главный тренер «Сокола» Младен Кашчелан не скрывал разочарования от упущенных трех очков.

- Это не наша лучшая игра в этом сезоне. Были рядом с победой. Соперник сравнял за минуту до конца. Значит, мы не заслужили эти три очка. Я устал от ничьих, но ничего страшного. Это тоже шаг вперед. Двигаемся в правильном направлении. Хочу поблагодарить ребят. Боролись, бились, умирали до последнего. У нас появятся победы. Все будет хорошо, - подчеркнул черногорский специалист.

В следующем туре «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с московским «Торпедо» 25 августа. Начало матча в 19-30 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru.