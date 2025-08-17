Спорт

Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничья с «Соколом» - справедливый результат»

Спорт 17.08.2025 14:30
0
17.08.2025 14:30


Главные тренеры «Ротора» и «Сокола» Денис Бояринцев и Младен Кашчелан накануне, 16 августа, на послематчевой пресс-конференции подвели итоги встречи пятого тура Первой лиги, которая в Саратове завершилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, волгоградцы ушли от поражения во втором тайме в компенсированное время. Гол Николая Покидышева принес «Ротору» одно очко. Денис Бояринцев поблагодарил команду за проявленный характер, но в то же время оказался недоволен некоторыми судейскими решениями. В частности, наставник гостей выразил несогласие с тем, что игрок «Сокола» Павел Киреенко остался безнаказанным за нанесение травмы Максиму Храмцову. Защитник «Ротора» не смог продолжить матч после этого столкновения. Вместо него на замену вышел Андрей Семенов.  

- Мы не только у «Сокола» вырвали ничью, но еще и у некоторых товарищей. При таком, мягко говоря, судействе увезти очки для нас большой успех. Первый тайм сложился достаточно ровно. За счет давления «Сокол» был ближе, наверное, к голу. Но и мы свои моменты создали. Во втором тайме я понимаю саратовскую команду. Давит результат, поэтому они играли вторым номером. Мы сидели практически на воротах соперника во второй половине. Гол назревал. Хорошо, что смогли в концовке отыграться. В целом - футбол получился больше как антифутбол. Много единоборств, столкновений. Двойные стандарты при определенных решениях. Особенно при выдаче желтых карточек. Вызывает много вопросов, что нанесение травмы игроку, который ушел на замену, никак не наказывается. Немного характер игры был, кто кого — на перетяг. Поблагодарил команду за проявленный характер, не умоляя достоинств соперника. Ничья - справедливый результат, - заявил главный тренер «Ротора».

Бояринцев рассказал, что при всех трудностях волгоградцы удовлетворены итоговым результатом.

- Мы готовились к «Соколу». Видели, за счет какого футбола команда набирает очки. Рисунок игры не поменялся. Хорошая агрессия, постоянное давление при помощи вертикального футбола. Каждый набирает очки, выбирая разный футбол. Мы сегодня были подготовлены к такой игре. Хотели противопоставить конструктив. Я и сам работал в Саратове. Знаю, какое здесь медленное поле для хорошего тактического футбола. Мы попробовали первый тайм поиграть в футбол, но у нас не вышло. Еще и гол получили при выходе из обороны через короткий пас. Как определенная фишка «Сокола» - это контрпрессинг при потере мяча. Он сегодня сработал, нас наказали и забили гол. Наверное, в первом тайме не справились по единоборствам. Но столько нарушений не замечены. Я, конечно, за английский футбол с пропуском некоторых фолов, которые тормозят игру. Но когда есть откровенные толчки, хватания за майку... Думаю, тренер «Сокола» тоже найдет моменты, которые ему не понравились. Из-за единоборств и фолов было мало такого футбола. Второй тайм нам удался больше. «Сокол» хотел удержать преимущество, хорошо контратаковал. Мы желали большего, но, наверное, довольны ничейным результатом при всех этих обстоятельствах, - отметил Бояринцев.

Главный тренер «Сокола» Младен Кашчелан не скрывал разочарования от упущенных трех очков. 

- Это не наша лучшая игра в этом сезоне. Были рядом с победой. Соперник сравнял за минуту до конца. Значит, мы не заслужили эти три очка. Я устал от ничьих, но ничего страшного. Это тоже шаг вперед. Двигаемся в правильном направлении. Хочу поблагодарить ребят. Боролись, бились, умирали до последнего. У нас появятся победы. Все будет хорошо, - подчеркнул черногорский специалист.

В следующем туре «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с московским «Торпедо» 25 августа. Начало матча в 19-30 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
17.08.2025 16:35
Спорт 17.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2025 21:27
Спорт 16.08.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2025 10:15
Спорт 16.08.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2025 21:49
Спорт 15.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2025 05:49
Спорт 15.08.2025 05:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2025 19:27
Спорт 14.08.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2025 07:00
Спорт 14.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 19:21
Спорт 13.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 18:08
Спорт 13.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 16:39
Спорт 13.08.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 15:17
Спорт 13.08.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2025 11:45
Спорт 12.08.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2025 07:55
Спорт 12.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.08.2025 11:58
Спорт 11.08.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 21:10
Спорт 10.08.2025 21:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:44
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей неделиСмотреть фотографии
17:00
«Мы не просто работаем. Мы популяризируем науку»: школьники стали репетиторами для своих сверстниковСмотреть фотографии
16:39
Под Волгоградом экосовет обсудил со школьниками сохранение природы регионаСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде 18 августа стартует Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
15:54
В честь богов и персонажей игр: в облкомюстиции опубликовали ТОП редких имён у волгоградских родителейСмотреть фотографии
14:37
После столкновения большегрузов трасса Р-228 встала в 34-километровой пробкеСмотреть фотографии
14:30
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничья с «Соколом» - справедливый результат»Смотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом засняли последствия ДТП с двумя большегрузами на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
«Из-за перегрузки психика просто горит»: в Волгоградской области вырос спрос на отдых «вне зоны доступа»Смотреть фотографии
12:39
В Волжском школьник извинился за оскорбление полицейских и ночной вояж на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Росавиация запретила «Азур Эйр» совершать авиарейсы из Волгограда в ЕгипетСмотреть фотографии
11:20
ГАИ разыскивает скрывшегося после ДТП в селе Цаца водителя иномаркиСмотреть фотографии
10:53
Волгоградские чиновники создали карту сетевых «оазисов» на случай блокировки интернетаСмотреть фотографии
10:03
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с двумя погибшими в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом засняли схватку рыбака с огромным сазаном на городском прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:47
Под Волгоградом засуха лишила воды жителей Малых ЧапурниковСмотреть фотографии
07:32
В Средней Ахтубе власти купят детям «золотую» ёлку за 1,1 млн рублейСмотреть фотографии
07:03
В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП с байкером на Центральной набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
Волгоградцы засняли последствия смертельного ДТП на Набережной 62-й АрмииСмотреть фотографии
21:27
«Ротор» вырвал ничью на последних минутах в матче с «Соколом» Смотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области температура упадет до +8Смотреть фотографии
21:12
«Безумный Макс», супербег и мегаэмоции: первый день фестиваля Ultra100 собрал тысячи гостейСмотреть фотографии
21:04
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:03
Водители грузовиков сразились за звание лучшего в России: фоторепортаж из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
«Всё побито, мрак и мусор»: волгоградцы почти год добиваются ремонта жуткого перехода на ЕльшанкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде алкозомби без прав арестовали за езду на мотоциклеСмотреть фотографии
16:34
Продавец шубы в Волжском украл у 84-летней пенсионерки миллионСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Жителей Волжского возмутили коммунальные «угрозы» платить по полнойСмотреть фотографии
15:00
«Вот эта история. Ты держишь ее в своих руках»: волгоградский археолог - о главных находках, открытиях и черных копателяхСмотреть фотографии
13:38
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
 