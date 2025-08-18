Общество

В Волгоградской области 23 тысячи детей впервые отправятся в школу

18.08.2025
Оперативное совещание по вопросам подготовки к новому учебному году 18 августа провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По информации обладмина, в этом году за знаниями в регионе отправятся 410 тысяч школьников и студентов. Впервые за школьные парты в Волгограде и области сядут в этом году 23 тысячи детей. 

По словам Андрея Бочарова, за две недели до начала нового учебного года подготовка школ Волгоградской области находится на завершающей стадии. Всего свои двери для ребят откроют 704 школы – в том числе, и две новые – в Советском и Тракторозаводском районах города Волгограда. 

1 сентября в волгоградских школах пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года и Дню знаний, а также «Уроки Победы», в основу которых лягут материалы изданной к 80-летию Великой Победы книги исторической памяти «Сталинград. Без срока давности», уточнил глава региона. 

По итогам прошедшего 18 августа заседания Андрей Бочаров поручил в установленные сроки завершить подготовку всех школ региона ко встрече с детьми, организовать и провести учения по обеспечению комплексной, в том числе антитеррористической, безопасности учреждений образования. В августе в Волгограде пройдет расширенное педагогическое совещание. На другом совещании  – по обеспечению правопорядка – будут рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов образования, а также вопросы организации дорожно-транспортного движения по основным маршрутам передвижения школьников и студентов, а также в местах массового пребывания детей и подростков.

Всем заместителям и главам администраций Бочаров поручил 1 сентября лично отправиться в школу и принять участие в торжественных линейках. 

