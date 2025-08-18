Происшествия

В саратовском Горпарке годовалую девочку убило деревянной статуей

18.08.2025
18.08.2025


Накануне в Саратове в Горпарке несчастный случай унес жизнь годовалой девочки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «СарИнформ». ЧП произошло вечером 17 августа. По предварительной информации, на ребенка рухнула деревянная фигура «Кот ученый». В результате девочка получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось.

На место трагедии съезжаются сотрудники оперативных служб.

Напомним, накануне в Саратове отмечали 90-летние Горпарка.

9 мая 2023 года в этом же парке рухнувшее дерево убило женщину с ребенком.

Фото: «СарИнформ»

