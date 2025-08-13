Расследования

В Волгограде рецидивистка не сдержалась и снова обокрала магазины в ТЦ

Расследования 13.08.2025 21:09
13.08.2025 21:09


Дзержинский районный суд Волгограда признал виновной в краже нескольких товаров в магазинах торгового центра «Мармелад» 32-летнюю ранее судимую местную жительницу. Как рассказали в пресс-службе районного суда, ей назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 2 месяца в колонии-поселении. 

Установлено, что 8 апреля этого года волгоградка в магазине «Befree» со стенда взяла 6 мужских футболок, а после вышла из отдела с одеждой. Сумма ущерба составила 10 794 рубля. 

Уже 11 апреля она вновь пришла в ТЦ «Мармелад», где уже в магазине магазин «Парфюм Селектив» взяла парфюмерную воду марки «BYBOZO Topless lady edp» и спрятала в пакете, а затем также ушла, не оплатив товар. На этот раз сумма ущерба магазину составила 20 250 рублей. 

В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Приговор вступил в законную силу.

