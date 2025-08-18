Второй день феста ULTRA100 в Волжском: ищите себя и друзей на фото

В Волжском Волгоградской области закончился двухдневный фестиваль ULTRA100, наполненный разнообразными активностями, захватывающими соревнованиями и выступлениями творческих личностей и коллективов. Но полученных эмоций зрителям и участникам хватит надолго.
Короткие и длинные беговые дистанции, необычная свадьба в стиле фильма «Безумный Макс», стритбол, викторины - зрители просто не успевали поддерживать всех непосредственных участников. Да и сами гости активно проводили время все эти два дня - попробовали свои силы в избиении груши, мини-гольфе, настольном теннисе, аэрохоккее, насладились игрой в приставку в киберзоне.
Накануне, 17 августа, прошёл второй и последний день фестиваля, который вечером закрывал концерт с участием репера Крип-а-Крипа.
Два дня фестиваля пролетели, как миг. Но и гости, и участники с нетерпением будут ждать новой встречи со своими единомышленниками, для которых жизнь - это движение вперед.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU