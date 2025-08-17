В честь богов и персонажей игр: в облкомюстиции опубликовали ТОП редких имён у волгоградских родителей





17 августа облкомюстиции поделился результатами своей работы. Специалисты на основании статистики ЗАГСов подсчитали наиболее редкие и популярные имена у волгоградских родителей. Так, в июле мальчиков реже всего нарекали именами: Лаврентий, Остап, Евстафий, Димид, Драгош, Еремей, Лука, Макс, Соломон, Сэм, Иессей, Иоганн и Франко.

Кроме того, одного из новорождённых волгоградцы назвали в честь древнеегипетского бога Гора, а ещё одного ребёнка в честь персонажа одной из популярных онлайн-игр эльфа Ансорина.

В ТОП редких женских имён вошли: Славяна, Адеми, Беян, Даария, Лейсан, Любава, Люсия, Оливия, Раяна, Регина, Стефания, Ума, Эмили, Эстер, Александрина.

Здесь также креатив волгоградских родителей не обошёл стороной мифологию. Одна из новорожденных была названа в честь древнегреческой нимфы-охотницы Каллисто, а ещё одна Аидой – женская версия мужского имени верховного бога смерти и подземного царства.

Среди наиболее популярных имён у волгоградцев всё стабильно. Мальчиков традиционно нарекают Александрами, Матвеями, Михаилами, Артёмами, Тимофеями, Романами, Дмитриями и Марками. Девочек: Софиями, Евами, Варварами, Викториями, Мариями, Екатеринами, Алисами, Полинами, Аннами, Мирославами и Ксениями.