«Осталась одна машина»: в селе под Волгоградом огонь за 2 часа уничтожил целое подворье семьи

В селе в Волгоградской обаласти огонь уничтожил все, что было у семьи. По данным ГУ МЧС, накануне в селе Зензеватка сгорели дом, две хозяйственные постройки, летняя кухня, деревянный гараж и УАЗ-452. Пожар бушевал на общей площади в 220 квадратных метров.
– Сообщение о пожаре поступило в 16-08 ч., ликвидировали горение в 17-46 ч. Есть пострадавший, он госпитализирован, – говорится в сообщении ведомства.
Местные жители рассказали ИА «Высота 102», что в доме жила семья из четырех человек, и, когда начался пожар, они были дома. Всем удалось спастись, но у юноши оказалось обожженным плечо.
По словам селян, пожарным не удалось отбить другие постройки от огня, так как все они находились почти впритык друг к другу.
– Они только легковой автомобиль успели выкатить, – добавили очевидцы.
Семья осталась в итоге без всего, что было нажито и настроено годами. Пока погорельцы разместились у родственников в том же селе.
По предварительным данным ГУ МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора.
