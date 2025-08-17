Общество

Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей недели

Общество 17.08.2025 17:44
17.08.2025 17:44


19 августа Земля может оказаться во власти солнечного ветра. Учёные ИКИ РАН обновили прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие трое суток. По данным Лаборатории солнечной астрономии, во вторник ожидается 5-бальная магнитная буря.

Воздействие солнечного вещества на атмосферу нашей планеты начнётся вечером 18 августа. Ближе к полуночи возмущения достигнут 4-баллов и утром следующего дня поднимутся до своих пиковых отметок. Стабилизироваться обстановка должна после полудня 19 августа.

Вероятность магнитной бури специалистами оценивается в 66%.

Отметим, 5-бальная магнитная буря считается слабой и не может оказать существенного влияния на спутниковое оборудование и наземные системы, однако её всё же могут ощущать метеочувствительные люди.

Лента новостей

17:44
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей неделиСмотреть фотографии
17:00
«Мы не просто работаем. Мы популяризируем науку»: школьники стали репетиторами для своих сверстниковСмотреть фотографии
16:39
Под Волгоградом экосовет обсудил со школьниками сохранение природы регионаСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде 18 августа стартует Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
15:54
В честь богов и персонажей игр: в облкомюстиции опубликовали ТОП редких имён у волгоградских родителейСмотреть фотографии
14:37
После столкновения большегрузов трасса Р-228 встала в 34-километровой пробкеСмотреть фотографии
14:30
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничья с «Соколом» - справедливый результат»Смотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом засняли последствия ДТП с двумя большегрузами на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
«Из-за перегрузки психика просто горит»: в Волгоградской области вырос спрос на отдых «вне зоны доступа»Смотреть фотографии
12:39
В Волжском школьник извинился за оскорбление полицейских и ночной вояж на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Росавиация запретила «Азур Эйр» совершать авиарейсы из Волгограда в ЕгипетСмотреть фотографии
11:20
ГАИ разыскивает скрывшегося после ДТП в селе Цаца водителя иномаркиСмотреть фотографии
10:53
Волгоградские чиновники создали карту сетевых «оазисов» на случай блокировки интернетаСмотреть фотографии
10:03
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с двумя погибшими в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом засняли схватку рыбака с огромным сазаном на городском прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:47
Под Волгоградом засуха лишила воды жителей Малых ЧапурниковСмотреть фотографии
07:32
В Средней Ахтубе власти купят детям «золотую» ёлку за 1,1 млн рублейСмотреть фотографии
07:03
В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП с байкером на Центральной набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
Волгоградцы засняли последствия смертельного ДТП на Набережной 62-й АрмииСмотреть фотографии
21:27
«Ротор» вырвал ничью на последних минутах в матче с «Соколом» Смотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области температура упадет до +8Смотреть фотографии
21:12
«Безумный Макс», супербег и мегаэмоции: первый день фестиваля Ultra100 собрал тысячи гостейСмотреть фотографии
21:04
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:03
Водители грузовиков сразились за звание лучшего в России: фоторепортаж из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
«Всё побито, мрак и мусор»: волгоградцы почти год добиваются ремонта жуткого перехода на ЕльшанкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде алкозомби без прав арестовали за езду на мотоциклеСмотреть фотографии
16:34
Продавец шубы в Волжском украл у 84-летней пенсионерки миллионСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Жителей Волжского возмутили коммунальные «угрозы» платить по полнойСмотреть фотографии
15:00
«Вот эта история. Ты держишь ее в своих руках»: волгоградский археолог - о главных находках, открытиях и черных копателяхСмотреть фотографии
13:38
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
 