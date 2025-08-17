Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей недели





19 августа Земля может оказаться во власти солнечного ветра. Учёные ИКИ РАН обновили прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие трое суток. По данным Лаборатории солнечной астрономии, во вторник ожидается 5-бальная магнитная буря.

Воздействие солнечного вещества на атмосферу нашей планеты начнётся вечером 18 августа. Ближе к полуночи возмущения достигнут 4-баллов и утром следующего дня поднимутся до своих пиковых отметок. Стабилизироваться обстановка должна после полудня 19 августа.

Вероятность магнитной бури специалистами оценивается в 66%.

Отметим, 5-бальная магнитная буря считается слабой и не может оказать существенного влияния на спутниковое оборудование и наземные системы, однако её всё же могут ощущать метеочувствительные люди.