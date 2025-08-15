Видео убийства судьи Ветлугина в Камышине слили в Сеть





Убийство федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышине Волгоградской области от начала и до конца зафиксировала установленная на здании камера уличного наблюдения. Как сообщает ИА «Высота 102», видеокадры с камеры, которые должны были быть изъяты и изучаться в рамках расследования уголовного дела, каким-то образом оказались днем 15 августа в распоряжении Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»*. Авторы канала представили подписчикам полученные материалы.





Как ранее и сообщало ИА «Высота 102», задержанный 47-летний Сергей К. первым делом расстрелял 40-летнего Ветлугина из карабина. На видео видно, как он производит несколько выстрелов в спину убегающему судье, после чего тот, уже окрававленный падает на асфальт вниз лицом. Когда убийца подходит к нему, то принимается бить его наотмашь карабином и бросает затем рядом.

Спустя несколько секунд Сергей К. отходит в сторону припаркованных машин и вскоре возвращается с ножом. Мужчина перевернул на спину свою жертву, после чего произвел с ним еще несколько манипуляций. Напомним, ранее сообщалось, что Сергей К. оскопил Ветлугина, вставил ему в рот половой орган, после чего вонзил клинок под левую глазницу (данные кадры, в соответствии с законом, мы показать не можем, – Прим.ред.)

Примечательно, что покидая место преступления – парковку возле здания №33 по улице Советской, убийца помахал в сторону камеры наблюдения. Судя по всему, он действительно не планировал скрываться.





Полицию на место вызвали жители Камышина, некоторые из которых оказались здесь, когда Сергей К. еще добивал свою жертву.

Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Расследование взято на контроль главой СК Александром Бастрыкиным и прокуратурой Волгоградской области.

*Telegram-канал ВЧК-ОГПУ признан Минюстом РФ иноагентом