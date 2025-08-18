Пять человек пострадали в «пьяном» ДТП в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором в общей сложности пострадали пять человек, включая самого виновника аварии. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло ночью на перекрестке улиц Карбышева и Молодогвардейцев.

По предварительной информации, пьяный водитель «ВАЗ-2112» совершил столкновение с Opel Astra. От удара иномарка врезалась в дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также три пассажира «ВАЗа». Они доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области