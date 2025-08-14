Факт производства молочной продукции из нелогичного объема сырья выявил Россельхознадзор на площадке индивидувального предпринимателя из Волгоградской области. Нарушение обнаружилось в ходе мониторинга ФГИС «ВетИС».
Сообщается, что предприниматель оформил электронные документы на 6 килограммов сыра, 20 килограммов творога, 10 килограммов сметаны и 4 килограмма каймака. Все бы ничего, однако, как следует из документов, это было изготовлено всего из 120 литров сырого молока, что является нереальным.
В ведомстве уличили предпринимателя в нарушении требования закона о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также в нарушении прослеживаемости продукции. Предпринимателю объявлено предостережение.
