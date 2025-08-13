Волжский городской суд Волгоградской области рассмотрит дело об экономическом положении бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его сына Рустема Трахова - бывшего председателя Прикубанского районного суда города Краснодара. Такое решение, как передает V102.RU, принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Генпрокуратура РФ добивается обращения в доход государства более 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Трахову, членам его семьи и доверенным лицам. Стоимость имущества оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

- С целью исключения любого возможного гражданского ответчика и членов его семьи в судебном процессе Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял решение передать дело в Волжский городской суд Волгоградской области. Это обеспечит объективность судебного разбирательства и предотвратит вмешательство сторон в процесс, - говорится в сообщении суда.

По данным «Коммерсантъ», ранее в Краснодаре были арестованы Каплан Коблев, Алексей Еремышко и Александр Агеев, одновременно являющиеся участниками процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии у бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова имущества на миллиарды.

Каплан Коблев, бывший зять Аслана Трахова, а также предприниматели Еремышко и Агеев обвиняются в незаконных сделках с землей.