Партию печени трески сняли с продажи в Волгограде

Общество 18.08.2025 09:04
В Волгоградской области предотвратили продажу опасных рыбных консервов. По данным управления межрегионального управления Россельхознадзора, на площадки трех юридических лиц поступила печень трески,  производителем которых является предприятие из Владимирской области. Однако выяснилось, что  производственные сертификаты у производителя были аннулированы. Таким образом, данная продукция не имеет прослеживаемости, что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции, заявили в ведомстве.

В отношении юридических лиц, принявших некачественную рыбную продукцию, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Управлением предложено принять меры по изъятию продукции из оборота.

Фото V102.RU (архив)

