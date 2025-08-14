Расследования

Волгоградца со странной склонностью суд отправил в колонию

Расследования 14.08.2025 17:59
0
14.08.2025 17:59


Склонность жителя Волгограда к воровству женских вещей привела его в колонию. За полмесяца, сообщает Дзержинский райсуд, Ваге П. вынес из Gloria Jeans женских атрибутов одежды и обувь на общую сумму более 44 тысяч рублей.

По данным суда, все кражи были совершены Вагой П. в ТРК «Мармелад». Из женского отдела он выносил тайком вещи с 1 по 15 апреля. Примечательно, что мужчине удавалось полмесяца миновать незамеченным кассиров и рамки.  

Когда Ваге П. был все-таки задержан, выяснилось, что с июля 2024 по апрель 2025 года он уже 5 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

– При рассмотрении дела подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором мирового судьи судебного участка № 137 Дзержинского судебного района мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба суда. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
