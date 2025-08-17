Росавиация запретила «Азур Эйр» совершать авиарейсы из Волгограда в Египет





Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало приказ о выдаче новых, а также отзыве существующих допусков к осуществлению авиарейсов. Регулятор ввёл массовый запрет на осуществление воздушных перевозок компании «Азур Эйр», осуществляющей чартерные перевозки из России заграницу. В числе отмененных два международных рейса из Волгограда в Египет.

Согласно документу, организации запрещено работать по туристическим маршрутам «Волгоград-Шарм-эль-Шейх» и «Волгоград-Хургада».

Одновременно Росавиация отозвала у компании «Азур Эйр» разрешения на полёты в Египет ещё из 13 городов России. Кроме того, компании запрещено осуществлять рейсы в ОАЭ, Тунис и Турцию.