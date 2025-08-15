В деле о зверском убийстве судьи Ветлугина вскрылись новые подробности

В Волгограде Центральный районный суд готовится избрать меру меру пресечения 47-летнему Сергею К., которого подозревают в жестоком убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, произошедшее в Камышине. Зверское преступление потрясло не только жителей Волгоградской области, но и вызвало огромный общественный резонанс в России.

Напомним, преступление произошло в Камышине, когда Василий Ветлугин около 17-00 ч. вышел из здания суда и сел в свой припаркованный автомобиль. Благодаря появившемуся видео расправы, теперь четко можно сказать, как убивал негодяй свою жертву. Сначала он выстрелил в него из «Сайги», когда судья сидел в машине. Истекающий кровью мужчина попытался убежать, но преступник продолжал в него стрелять. Когда Василий Ветлугин упал, Сергей К. нанес ему несколько ударов карабином, пока его не сломал. Но и на этом он не остановился. Он взял нож в машине, вернулся к своей жертве и нанес ему увечья.



Поразительно, но все, что вытворял Сергей К. не вызвало никаких эмоций ни у прохожих, ни у водителей проезжающих мимо машин. Один мужчина, например, лишь бросил взгляд на изувеченное тело человека, но даже не остановился, поспешив по своим делам.

На текущий момент версия о том, что Сергей К. являлся военнослужащим, который якобы пришел в отпуск, уже полностью рассыпалась. 47-летний подозреваемый в убийстве, действительно, как и сообщалось в пресс-релизе СУ СК по Волгоградской области, занимался коммерческой деятельностью. В частности, несколько лет назад он владел известной в регионе транспортной компанией «Ноев Ковчег», которая занималась междугородними пассажирскими перевозками, и возил людей из Волгограда в Москву. Однако эта компания и другие фирмы мужчины были ликвидированы по решению налоговиков. Предпринимательскую деятельность, связанную с теми же транспортными перевозками, Сергей К. возобновил чуть более года назад.

Что правда, а что ложь в версии о том, что якобы подозреваемый таким страшным образом отомстил судье будто бы за адюльтер с его супругой? На самом деле Елена К., действительно, работала секретарем в том же Камышинском городском суде. Но, что немаловажно, со своим супругом она находилась в разводе с 2017 года, сообщают источники V102.RU.

– И де факто, и де юре Елена является абсолютно свободной женщиной, как мы понимаем. Однако же, спустя семь лет после развода Серей не оставлял ее в покое и, говорят, они периодически общались. С таких встреч она нередко возвращалась побитой, – сообщил источник ИА «Высота 102», знакомый с ситуацией. – Между Ветлугиным и Еленой действительно были нежные отношения. Насколько они были глубоки, достоверно знать никто не может. Но, видимо, ее бывший муж был осведомлен лучше и этого ему хватило, чтобы решиться на преступление, которое он совершил.

Все детали совершенного преступления выяснятся в ходе расследования, которое ведет Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления. Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).