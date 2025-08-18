В Волгоградской области мотоцикл влетел под машину

ДТП с участием мотоцикла и иномарки произошло поздно вечером 17 августа на выезде из Новоаннинского Волгоградской области.
По сообщению очевидцев, мотоцикл двигался в сторону станицы Староаннинской, в это время водитель легковой машины выезжал с моста. В результате столкновения автомобиль подмял под себя мотоцикл. Двое молодых мужчин получили травмы ног и были госпитализированы с места аварии.
Подробности происшествия уточняются в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото и видео «Новоаннинский сегодня» t.me