После столкновения большегрузов трасса Р-228 встала в 34-километровой пробке





На границе Волгоградской и Саратовской областей из-за ДТП оказалось осложнено автомобильное сообщение. Как ранее сообщала редакция, утром 17 августа здесь на федеральной трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» столкнулись самосвал Dayun и фура MAN. В результате ко второй половине дня на месте аварии образовался 34-километровый автомобильный затор.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», к 14:00 пробка растянулась от территории Умётовского поселения до самой границы с Красноармейским районом Саратовской области.





Информацию о временном осложнении дорожной обстановки на участке федеральной трассы подтвердили журналистам и в ГУ МВД России по Волгоградской области. Однако, по данным ГАИ, в настоящее время свободный проезд автомобилей восстановлен.

- Сейчас оба грузовика убрали с проезжей части. Обе полосы полностью освобождены, однако из-за аварии действительно образовалось скопление машин. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Дорожная обстановка постепенно входит в норму, - подчеркнули в пресс-службе регионального главка.