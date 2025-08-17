В Волжском школьник извинился за оскорбление полицейских и ночной вояж на самокате





В Волжском полицейские вычислили юного лихача, устроившего заезд без правил по ночному городу. Подросток на электросамокате нарушал ПДД на ул. Карбышева и для бравады перед знакомыми оскорблял сотрудников полиции, снимая свои похождения на видео.







- Нарушителем оказался 15-летний житель города Волжский. В отношении родителей несовершеннолетнего составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Рассматривать материалы будет административная комиссия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, во время допроса парень сознался в содеянном и попросил прощения как у работников правоохранительных органов, так и у всех жителей города.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, Жесть Волжский / t.me