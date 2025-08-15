Расследования

Бастрыкин затребовал доклад по факту убийства федерального судьи в Камышине

15.08.2025
Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств убийства федерального судьи – 40-летнего Василия Ветлугина – в городе Камышине Волгоградской области. 

Напомним, по уточненным сведениям информагентства, вечером 14 августа Василий Ветлугин был убит возле своего автомобиля с помощью карабина «Сайга», а после был добит несколькими ударами ножом.  

- Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Буравцову Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ. 

По сообщению пресс-службы СУ СКР, изучением всех обстоятельств занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления. Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Ранее ИА «Высота 102» в специальном материале собрало все, что было известно об убийстве к утру 15 августа. 

Фото: СКР

Лента новостей

14:46
В Волгограде 16 августа покажут коллекцию редких авто для секретных грузовСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом спасли не совладавшую с Хопром 38-летнюю женщинуСмотреть фотографии
13:49
В деле о зверском убийстве судьи Ветлугина вскрылись новые подробностиСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде из-за сбоя сработали сирены воздушной тревогиСмотреть фотографии
12:49
Видео убийства судьи Ветлугина в Камышине слили в СетьСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волжском повторно проверят систему оповещения школ о воздушной тревогеСмотреть фотографии
12:02
Бастрыкин затребовал доклад по факту убийства федерального судьи в КамышинеСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом снова нашли фугасную бомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
11:55
Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько днейСмотреть фотографии
11:38
Учёные РАН рассказали об опасности летящего к Земле 50-метрового астероидаСмотреть фотографии
10:32
К отопительному сезону на котельной в Волгограде установят новый котелСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Лада» парализовала движение трамваев на Красноармейском мостуСмотреть фотографии
10:16
Руководителя волгоградского УФНС Иванова отметили почетной грамотой Правительства РФСмотреть фотографии
09:44
Володин предложил аттестовать в Волгоградской области иностранных таксистовСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцы сами построили себе 477 тысяч кв.м. жильяСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии августаСмотреть фотографии
08:39
Ревность или случайный конфликт? Убийца судьи Ветлугина мог спланировать расправу заранееСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде закупают 15 видеокамер для слежки за парковками на «зеленке»Смотреть фотографии
07:31
На границе с Волгоградской областью ПВО сбили 16 БПЛАСмотреть фотографии
07:05
Под Волгоградом простятся с 54-летним добровольцем Владимиром ВладимировымСмотреть фотографии
06:38
Росавиация через 12 часов открыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
06:03
Коллапс в аэропорту Волгограда: задержаны 19 рейсов, 4 отмененыСмотреть фотографии
05:49
Волгоградский «Ротор» поднялся на первое место Высшей лиги по регби-7 Смотреть фотографии
22:09
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве судьи в КамышинеСмотреть фотографии
21:49
В Камышине жестоко убили федерального судьюСмотреть фотографии
21:24
Автор словаря донских говоров Евгения Брысина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде заявили о ликвидации пожара на НПЗСмотреть фотографии
20:38
РПН проверил качество воздуха после пожара на НПЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Летевший в Волгоград самолет из Санкт-Петербурга сел в СаратовеСмотреть фотографии
19:33
Авиакомпании отменяют и задерживают рейсы в ВолгоградСмотреть фотографии
 