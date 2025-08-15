Бастрыкин затребовал доклад по факту убийства федерального судьи в Камышине





Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств убийства федерального судьи – 40-летнего Василия Ветлугина – в городе Камышине Волгоградской области.

Напомним, по уточненным сведениям информагентства, вечером 14 августа Василий Ветлугин был убит возле своего автомобиля с помощью карабина «Сайга», а после был добит несколькими ударами ножом.

- Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Буравцову Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

По сообщению пресс-службы СУ СКР, изучением всех обстоятельств занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления. Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Ранее ИА «Высота 102» в специальном материале собрало все, что было известно об убийстве к утру 15 августа.

Фото: СКР