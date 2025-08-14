Расследования

В Волгограде суд присяжных над водителем BMW Паком перенесли с августа на сентябрь

Расследования 14.08.2025 16:25
Первое заседание с участием присяжных-заседателей над 74-летним Александром Паком, который обвиняется в умышленном смертельном наезде на многодетную мать в Волгограде, перенесен во второй раз и теперь на сентябрь, передает V102.RU.

- Дата следующего судебного заседания по делу в отношении Пака назначена на 3 сентября в 11-00, - сообщили информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Заседание должно было состоятся сегодня, 14 августа. В свою очередь на эту дату процесс назначили 22 июля, куда Пака не смогли доставить по причине того, что он находится в ЛИУ-15.

По данным информагентства, сегодня суд перенесли также из-за болезни Пака, которые все еще находится ЛИУ-15 и не может присутствовать на судебном заседании. Проводить его дистанционно законодательство не позволяет.

Ранее сообщалось, что согласно п.4 ст. 241.1 УПК РФ,  не допускается участие в судебном заседании подсудимого путем использования систем ВКС при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. 

Напомним, что Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

На суде его интересы представляют три адвоката. Свою позицию они СМИ пока не озвучивали. Защитник потерпевших Ангелина Лихошапко заявила, что ее доверенные ждут от предстоящего суда справедливого наказания.

Преступление было совершено 22 октября 2024 года на ул. Большой в Дзержинском районе Волгограда. Автомобиль BMW X7, которым управлял Пак, задел машину многодетной матери Екатерины Буравлевой. Водитель попытался уехать, но женщина попыталась его остановить, схватившись за ручку водительской двери внедорожника. Однако Пак совершил несколько маневров на машине. Женщина упала, а потом внедорожник проехался по ней. Пак с места происшествия все равно уехал. Многодетную мать пытались спасти в клиниках Волгограда и Москвы, но 29 ноября она скончалась.

