Две новые школы на 1124 и 800 мест откроют в Волгограде 1 сентября

В Волгограде 1 сентября впервые откроют свои двери для юных воспитанников две новые школы. Как сообщили V102.RU в городской администрации, первая школа на 800 мест находится на ул. Бардина в Тракторозаводском районе. Вторая - на 1224 мест в микрорайоне Ново-Комарово Советского района.

Еще одна школа в Дзержинском районе предстанет в новом учебном году в обновленном виде после капитального ремонта. Это школа №89.

В мэрии сообщили, что по заключению межведомственной комиссии по проверке готовности школ, лицеев, гимназий, детских садов и учреждения дополнительного образования Волгограда к новому учебному году готовы все 337 муниципальных образовательных учреждений города.

1 сентября в школах города ожидается свыше 107 тысяч учащихся, из них первоклассников - порядка 10 тысяч.

Фото из архива V102.RU