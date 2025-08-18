Волжанин прописал 7 нелегалов в своем доме, за это ему грозит 5 лет





Жителя города Волжского Волгоградской области заподозрили в фиктивной регистрации семи уроженцев Узбекистана и Азербайджана. Мужчине теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, гостеприимному волжанину 64 года. Прописывая у себя нелегалов, он сожительствовать с ними не планировал.

– В принадлежащем ему домовладении мужчина зарегистрировал 7 граждан Р. Узбекистан и Р. Азербайджан. Однако селить там их он не собирался, так как знал, что прибывшие будут проживать по иному адресу, – уточнили в пресс-службе Главка МВД. – Дознавателем возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Что касается иностранцев, то в ближайшее время их снимут с миграционного учета. Кроме того, нелегалов привлекут за представление ложных сведений.