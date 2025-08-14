Расследования

Спалившую дом из-за куриных тушек женщину осудили в Волгоградской области

Расследования 14.08.2025 09:45
0
14.08.2025 09:45


В городе Новоаннинский Волгоградской области осудили женщину, которая в сентябре 2024 года устроила пожар, оставивший без крыши над головой несколько семей. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, местную жительницу признали виновной в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Напомним, что крупный пожар произошел в городе Новоаннинский на ул. Подтелкова 4 сентября 2024 года. Тогда сообщалось, что сгорел частный дом на трех хозяев из-за неосторожного обращения с огнем 55-летней местной жительницы, которая опаливала на огне птицу. На тот момент сообщалось, что это была утка.

В суде установлено, что фигурантка уголовного дела в бытовке рядом с многоквартирным домов опаливала куриные тушки с применением газового баллона и горелки. В результате начался пожар, который охватил пространство между крышей навесного сооружения и опорой, прилегающей к восточной стене дома. Огонь быстро распространился по деревянным элементам конструкции. В результате пожара потерпевшим – собственникам двух квартир, причинен материальный ущерб.

Согласно материалам дела, женщина своими действиями нарушила запрет на использование открытого огня во время действия в Волгоградской области особого противопожарного режима.

Подсудимая вину не признала. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: администрация Новоаннинского / vk.com 

