Экономика

Лишь 3% волгоградцев могут похвастаться высокими зарплатами

Экономика 18.08.2025 10:35
0
18.08.2025 10:35


В Волгоградской области лишь около одной пятой сотрудников получают зарплату выше средней по стране. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новое исследование РИА Рейтинг, только 2,9% работников могут похвастаться заработком в размере двух средних. По итогам исследования Волгоградская область на фоне других регионов оказалась в середнячках, заняв 53-е место. 

В топ-10 рейтинга попали  северные, дальневосточные и сибирские регионы, а также две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Так, на северных территориях выше средней зарплаты по стране получают около половины жителей. А вот аутсайдером стала Ингушетия. В этой республике лишь 6% работников получают зарплату выше средней по России. 

Между тем, эксперты отмечают, что ситуация на рынке труда в 2024-2025 годах складывается для соискателей в целом благоприятно. Кадровый дефицит сохраняется, что поддерживает высокую конкуренцию между работодателями, стимулируя рост зарплат. В 2024 году средняя зарплата в России составила 88 тысяч рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. В апреле 2025 года средняя зарплата составила уже 97,4 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 15,3% в номинальном выражении. При этом уровень безработицы в июне 2025 года находился на исторически низком уровне в 2,2%, делают оптимистичный вывод составители рейтинга.

Справка. Основным показателем для ранжирования регионов в рейтинге стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированного на региональные цены. Расчеты базировались на данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса). Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен. В качестве временного интервала анализа использовался период с апреля 2024 года по апрель 2025 года.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.08.2025 11:26
Экономика 18.08.2025 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2025 18:08
Экономика 15.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2025 09:34
Экономика 15.08.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2025 09:15
Экономика 15.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.08.2025 09:15
Экономика 14.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.08.2025 20:10
Экономика 13.08.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.08.2025 13:18
Экономика 13.08.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.08.2025 07:19
Экономика 12.08.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2025 15:41
Экономика 11.08.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2025 12:16
Экономика 11.08.2025 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2025 08:39
Экономика 11.08.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2025 06:58
Экономика 10.08.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 18:05
Экономика 08.08.2025 18:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 13:53
Экономика 08.08.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 11:02
Экономика 08.08.2025 11:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:33
Чудом уцелел: ДТП с курьером Яндекса засняли камеры в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
«Осталась одна машина»: в селе под Волгоградом огонь за 2 часа уничтожил целое подворье семьиСмотреть фотографии
12:35
Волжанин прописал 7 нелегалов в своем доме, за это ему грозит 5 летСмотреть фотографии
12:16
На Гремячинском ГОКе прошла открытая встреча с коллективом предприятияСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области 23 тысячи детей впервые отправятся в школуСмотреть фотографии
10:48
Пять человек пострадали в «пьяном» ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
10:39
«Не жалели друг друга»: захватывающие бои по пляжной борьбе и панкратиону прошли в ВолжскомСмотреть фотографии
10:35
Лишь 3% волгоградцев могут похвастаться высокими зарплатамиСмотреть фотографии
10:17
Две новые школы на 1124 и 800 мест откроют в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
09:41
«В жизни такого не видела»: в Волгограде с раненого орла сняли 200 клещейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
В Котово больница и интернат останутся без воды из-за аварииСмотреть фотографии
09:04
Партию печени трески сняли с продажи в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:30
Второй день феста ULTRA100 в Волжском: ищите себя и друзей на фотоСмотреть фотографии
08:25
В двух соседних с Волгоградской областью регионах сбили 3 БПЛАСмотреть фотографии
06:55
В Волгоградской области мотоцикл влетел под машинуСмотреть фотографииCмотреть видео
06:22
«Дальше не едем»: маршруткам из Городища и Заволжья ограничили въезд в ВолгоградСмотреть фотографии
06:15
В саратовском Горпарке годовалую девочку убило деревянной статуейСмотреть фотографии
21:15
В Волжском очевидцы засняли последствия столкновения легковушки с таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Пока есть шанс сохранить всю эту красоту»: волгоградский фотограф задумался о новой тропе для туристовСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде у пристани «Руднева» спасатели достали из Волги тело 59-летнего мужчиныСмотреть фотографии
17:44
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей неделиСмотреть фотографии
17:00
«Мы не просто работаем. Мы популяризируем науку»: школьники стали репетиторами для своих сверстниковСмотреть фотографии
16:39
Под Волгоградом экосовет обсудил со школьниками сохранение природы регионаСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде 18 августа стартует Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
15:54
В честь богов и персонажей игр: в облкомюстиции опубликовали ТОП редких имён у волгоградских родителейСмотреть фотографии
14:37
После столкновения большегрузов трасса Р-228 встала в 34-километровой пробкеСмотреть фотографии
14:30
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничья с «Соколом» - справедливый результат»Смотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом засняли последствия ДТП с двумя большегрузами на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
«Из-за перегрузки психика просто горит»: в Волгоградской области вырос спрос на отдых «вне зоны доступа»Смотреть фотографии
12:39
В Волжском школьник извинился за оскорбление полицейских и ночной вояж на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
 