Лишь 3% волгоградцев могут похвастаться высокими зарплатами





В Волгоградской области лишь около одной пятой сотрудников получают зарплату выше средней по стране. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новое исследование РИА Рейтинг, только 2,9% работников могут похвастаться заработком в размере двух средних. По итогам исследования Волгоградская область на фоне других регионов оказалась в середнячках, заняв 53-е место.

В топ-10 рейтинга попали северные, дальневосточные и сибирские регионы, а также две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Так, на северных территориях выше средней зарплаты по стране получают около половины жителей. А вот аутсайдером стала Ингушетия. В этой республике лишь 6% работников получают зарплату выше средней по России.

Между тем, эксперты отмечают, что ситуация на рынке труда в 2024-2025 годах складывается для соискателей в целом благоприятно. Кадровый дефицит сохраняется, что поддерживает высокую конкуренцию между работодателями, стимулируя рост зарплат. В 2024 году средняя зарплата в России составила 88 тысяч рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. В апреле 2025 года средняя зарплата составила уже 97,4 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 15,3% в номинальном выражении. При этом уровень безработицы в июне 2025 года находился на исторически низком уровне в 2,2%, делают оптимистичный вывод составители рейтинга.

Справка. Основным показателем для ранжирования регионов в рейтинге стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированного на региональные цены. Расчеты базировались на данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса). Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен. В качестве временного интервала анализа использовался период с апреля 2024 года по апрель 2025 года.



