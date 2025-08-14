Бастрыкин поручил разобраться в наезде юной самокатчицы на волжанку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу по факту травмирования женщины в результате наезда водителем самоката в Волгоградской области. Ранее сообщалось, что происшествие случилось 12 августа в Волжском. Девочка-подросток, управляя самокатом, сбила женщину, после чего бросила транспортное средство и убежала. Пострадавшая была госпитализирована.
По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Фото V102.RU (архив)