Бастрыкин поручил разобраться в наезде юной самокатчицы на волжанку

Расследования 14.08.2025 13:28
14.08.2025 13:28


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу по факту травмирования женщины в результате наезда водителем самоката в Волгоградской области. Ранее сообщалось, что происшествие случилось 12 августа в Волжском. Девочка-подросток, управляя самокатом, сбила женщину, после чего бросила транспортное средство и убежала. Пострадавшая была госпитализирована. 

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области  возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото V102.RU (архив)


