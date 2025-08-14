Расследования

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве судьи в Камышине

Расследования 14.08.2025 22:09
14.08.2025 22:09


В Волгоградской области задержали подозреваемого убийстве судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина. Как передает V102.RU, в СУ СКР России по Волгоградской области официально прокомментировали происшествие, сообщив, что задержанный – житель Камышина, который занимается коммерческой деятельностью.

- В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями было обнаружено вечером 14 августа у  здания Камышинского городского суда Волгоградской области. 

Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

В открытых источниках указано, что убитый судья рассматривал гражданские дела. Мотивы убийства в СК не называют. Однако ранее в Telegram-каналах не исключалось, что возможной причиной убийства стала ревность.

В прокуратуре Волгоградской области сообщили, что на место происшествия выезжал Камышинский городской прокурор Михаил Андреев. Надзорное ведомство взяло ход расследования этого уголовного дела на контроль. Уточняется, что убитому судье был 41 год. Подозреваемому в его убийстве 47 лет. 

