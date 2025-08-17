



В последние годы в туристическом бизнесе ощущается поистине движение тектонических плит. Если раньше горожане все чаще рвались в эпицентр шума, веселья и активного отдыха, то сегодня, как никогда, популярным становится запрос на уединение и даже отшельничество. Какие места уставшие от «вечного бега» путешественники выбирают для полной перезагрузки и с чем вообще связано подобное явление, узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

Бросить все и уехать… Нет, совсем не обязательно в Урюпинск. По словам турагентов, многие волгоградцы ищут для себя уединенное место, в котором не ловит сотовая связь и до которого не достают рабочие и бытовые проблемы.

- Тенденция на осознанный, уединенный отдых «вне зоны действия» действительно набирает обороты и становится все более массовой, - подтверждает представитель компании «ВолгоградТУР» Светлана. – Этот сдвиг в предпочтениях мы стали замечать примерно с 2019-2020-х годов. За последние пару сезонов он стал еще активнее – теперь это уже не единичные запросы, а отдельный сегмент рынка. Конечно, классический «all inclusive» с анимацией и шумными вечеринками по-прежнему востребован (особенно у молодежи и семей с детьми). Но все же немалая часть клиентов ищет не просто отдых, а возможность перезагрузки и восстановления ресурсов, понимая, что постоянная онлайн-связь мешает им по-настоящему расслабиться и прочувствовать место. Такой запрос имеет место и у родителей с детьми-подростками, буквально выросшими на гаджетах.





Для своего отпуска современные отшельники чаще всего выбирают именно российские направления. Любителей тихого и размеренного отдыха манят уединенные уголки Кавказа, суровые, но захватывающие пейзажи Байкала и непопулярные у большинства туристов тропы Калининградской области.

- Россия становится главным направлением для глубокого уединения. За тишиной жители шумных городов чаще всего едут в Карелию, выбирая острова на Ладоге и Онеге или глухие лесные озера. Поражающая своим масштабом тайга, вода и белые ночи нравятся не только рыбакам и грибникам, но и просто созерцателям, - отмечает волгоградский турагент. – На Кавказе путешественники отдают предпочтение Архызу, Домбаю или Осетии. Здесь спасающихся от суеты путников привлекают уединенные домики в горах, долины рек и горные перевалы. В Горном Алтае захватывает энергия гор, чистейший воздух и частичное отсутствие связи. В качестве мест для перезагрузки также популярны Калининградская область и Байкал – не только Листвянку и Ольхон, но и бухты Малого Моря, побережье Баргузинского залива, северные берега. Путешественники с большим бюджетом, желающие экстремального уединения, едут на Камчатку и на остров Сахалин.





Представители туристического бизнеса отмечают, что за современными тенденциями следят и предприниматели. Почувствовав настроения многих странников, они предлагают им новые камерные отели или популярные сейчас глэмпинги.

- Спрос действительно формирует рынок, - заключает Светлана. – За последние годы в России построили много новых отелей, гостевых домов и глэмпингов в самых уединенных и порой даже непредсказуемых местах.

За желанием закрыть рабочие чаты и уехать за сотни километров от дома стоит накопленная усталость от современной многозадачности и попыток преуспеть буквально во всем, убеждена психолог Дина Зиновьева.

- В последнее время фразу «мы выгорели» приходится слышать от людей совершенно разных возрастов, - констатирует специалист. – Можете возразить, что сегодня так модно. Но, тем не менее, выгорание – это объективное состояние психики. Современный человек очень сильно загружен рабочими задачами и проблемами. Он ощущает большую ответственность, но при этом не всегда получает желаемую отдачу – ни финансовую, ни эмоциональную. Из-за отсутствия элементарного психологического и физического комфорта у такого сотрудника возникает чувство неудовлетворенности. Прибавьте к этому переизбыток информации. Цифровой мир подстраивается под наши интересы, но становится избыточным. Мозг не может постоянно перерабатывать такие объёмы информации поэтому из-за перегрузки наша психика просто «горит».





Кислородной маской для уставших работников становятся и цифровые детоксы, устраиваемые многими на выходные дни, и тот самый отдых «вне зоны доступа».

- В итоге люди все чаще приходят к мнению, что им хочется побыть в тихом и спокойном месте. Там, где течет размеренная жизнь. Где нет интернета и wi-fi. Для кого-то таким местом становится дача, для кого – то – деревенский домик вдали от города, для кого-то – пока еще не популярные курорты, - рассуждает Дина Зиновьева. – Главное, нужно понимать, что в такие моменты важно ставить на паузу информационный шум, а не саму жизнь. Хотя бы несколько дней стоит провести в спокойном ритме: увидеть восход, неспешно позавтракать, заметить улыбку близкого человека, поспать после обеда, прогуляться без страха опоздать на какую-то рабочую встречу, поработать на свежем воздухе. В отличие от яркого, шумного и многолюдного, такой отдых действительно разгружает нашу нервную систему. Возможно, он даже натолкнет людей на мысли о чем-то большем и заставит почувствовать вкус от того, что они просто живут. Не глянцевую, а совершенно обычную жизнь, в которой есть чувство безопасности, любви и тихого счастья.

