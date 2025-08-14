В Волгограде оглашен приговор по делу о трупе в подъезде

Кировский районный суд Волгограда признал 35-летнего местного жителя виновным в убийстве приятеля, тело которого нашли в подъезде жители многоквартирного дома в июле прошлого года. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчине назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 19 июля 2024 года мужчины вместе выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры ударил своего гостя чайником по голове.

После этого гость решил убежать, но разъяренный приятель, вооружившийся кухонным ножом, его догнал. Удары пришлись в голову и шею. После этого хозяин квартиры вышвырнул истекающего кровью мужчину на лестничную площадку, а сам вернулся в квартиру и лег спать. Утром труп нашли соседи и вызвали полицию. Обвиняемый признал свою вину.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.