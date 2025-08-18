



Генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев провел встречу с сотрудниками Гремячинского горно-обогатительного комбината, проживающими в районах «Восточный» и «Дубовая роща» города Котельниково. Основное внимание на встрече было уделено вопросам дальнейшего повышения качества жизни и создания комфортной городской среды.

В ходе встречи генеральный директор напомнил, что ранее сотрудники комбината обращались к руководству с инициативой установить в непосредственной близости от домов банкомат и аппарат с питьевой водой. Предприятие решило эти вопросы: в магазине «Фасоль» установлен банкомат, а в жилом районе «Восточный» – аппарат по продаже воды.

Сергей Ширяев рассказал, что в настоящий момент ведётся работа по оснащению жилых районов системой телевизионного наблюдения. Телекамеры повысят уровень безопасности и контроля за территорией. Также Сергей Николаевич поделился планами по строительству социальных объектов. В жилом районе «Дубовая роща» Администрация Волгоградской области совместно с ВолгаКалием планирует построить новые многоквартирные дома, горно-химический техникум, детский сад, среднюю общеобразовательную школу, физкультурно-оздоровительный комплекс, центральную районную больницу с поликлиникой, а также провести реконструкцию автомобильной дороги от Котельниково до ГОКа.





Всего за время собрания руководитель и сотрудники обсудили 20 вопросов. Уже сейчас можно сказать, что предприятие окажет содействие работникам в реализации большей части предложенных инициатив.

В завершение встречи руководители детской секции по боксу, действующей при содействии Гремячинского ГОКа, вручили генеральному директору ВолгаКалия Сергею Ширяеву благодарность председателя движения «Здоровое Отечество» за личный вклад и содействие в популяризации здорового образа жизни и вовлечение жителей России в систематические занятия спортом.





ЕвроХим-ВолгаКалий развивает мощности одного из крупнейших производственных комплексов региона – единственного в Волгоградской области горнодобывающего и горно-обогатительного предприятия. Освоить сложные технологии и современное оборудование, используемые на комбинате, могут только высокопрофессиональные сотрудники, для которых предприятие создает комфортные условия проживания. Поэтому ЕвроХим-ВолгаКалий считает социальное направление своей деятельности не менее важным, чем производственное, активно инвестирует в программы социальной защиты своих сотрудников, строит жилье комфорт-класса и развивает всю необходимую инфраструктуру.

