Общество 18.08.2025 12:16
0
18.08.2025 12:16
Генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев провел встречу с сотрудниками Гремячинского горно-обогатительного комбината, проживающими в районах «Восточный» и «Дубовая роща» города Котельниково. Основное внимание на встрече было уделено вопросам дальнейшего повышения качества жизни и создания комфортной городской среды.
В ходе встречи генеральный директор напомнил, что ранее сотрудники комбината обращались к руководству с инициативой установить в непосредственной близости от домов банкомат и аппарат с питьевой водой. Предприятие решило эти вопросы: в магазине «Фасоль» установлен банкомат, а в жилом районе «Восточный» – аппарат по продаже воды.
Сергей Ширяев рассказал, что в настоящий момент ведётся работа по оснащению жилых районов системой телевизионного наблюдения. Телекамеры повысят уровень безопасности и контроля за территорией. Также Сергей Николаевич поделился планами по строительству социальных объектов. В жилом районе «Дубовая роща» Администрация Волгоградской области совместно с ВолгаКалием планирует построить новые многоквартирные дома, горно-химический техникум, детский сад, среднюю общеобразовательную школу, физкультурно-оздоровительный комплекс, центральную районную больницу с поликлиникой, а также провести реконструкцию автомобильной дороги от Котельниково до ГОКа.
Всего за время собрания руководитель и сотрудники обсудили 20 вопросов. Уже сейчас можно сказать, что предприятие окажет содействие работникам в реализации большей части предложенных инициатив.
В завершение встречи руководители детской секции по боксу, действующей при содействии Гремячинского ГОКа, вручили генеральному директору ВолгаКалия Сергею Ширяеву благодарность председателя движения «Здоровое Отечество» за личный вклад и содействие в популяризации здорового образа жизни и вовлечение жителей России в систематические занятия спортом.
ЕвроХим-ВолгаКалий развивает мощности одного из крупнейших производственных комплексов региона – единственного в Волгоградской области горнодобывающего и горно-обогатительного предприятия. Освоить сложные технологии и современное оборудование, используемые на комбинате, могут только высокопрофессиональные сотрудники, для которых предприятие создает комфортные условия проживания. Поэтому ЕвроХим-ВолгаКалий считает социальное направление своей деятельности не менее важным, чем производственное, активно инвестирует в программы социальной защиты своих сотрудников, строит жилье комфорт-класса и развивает всю необходимую инфраструктуру.
Фото: Александр Семёнов
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTSTXcZdF5
Волжанин прописал 7 нелегалов в своем доме, за это ему грозит 5 лет18.08.2025 12:35
Общество 18.08.2025 12:35
В Волгоградской области 23 тысячи детей впервые отправятся в школу18.08.2025 11:21
Общество 18.08.2025 11:21
Две новые школы на 1124 и 800 мест откроют в Волгограде 1 сентября18.08.2025 10:17
Общество 18.08.2025 10:17
«В жизни такого не видела»: в Волгограде с раненого орла сняли 200 клещей18.08.2025 09:41
Общество 18.08.2025 09:41
В Котово больница и интернат останутся без воды из-за аварии18.08.2025 09:18
Общество 18.08.2025 09:18
Партию печени трески сняли с продажи в Волгограде18.08.2025 09:04
Общество 18.08.2025 09:04
Второй день феста ULTRA100 в Волжском: ищите себя и друзей на фото18.08.2025 08:30
Общество 18.08.2025 08:30
«Дальше не едем»: маршруткам из Городища и Заволжья ограничили въезд в Волгоград18.08.2025 06:22
Общество 18.08.2025 06:22
«Пока есть шанс сохранить всю эту красоту»: волгоградский фотограф задумался о новой тропе для туристов17.08.2025 20:01
Общество 17.08.2025 20:01
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей недели17.08.2025 17:44
Общество 17.08.2025 17:44
«Мы не просто работаем. Мы популяризируем науку»: школьники стали репетиторами для своих сверстников17.08.2025 17:00
Общество 17.08.2025 17:00
В честь богов и персонажей игр: в облкомюстиции опубликовали ТОП редких имён у волгоградских родителей17.08.2025 15:54
Общество 17.08.2025 15:54
«Из-за перегрузки психика просто горит»: в Волгоградской области вырос спрос на отдых «вне зоны доступа»17.08.2025 12:59
Общество 17.08.2025 12:59
Волгоградские чиновники создали карту сетевых «оазисов» на случай блокировки интернета17.08.2025 10:53
Общество 17.08.2025 10:53
Под Волгоградом засняли схватку рыбака с огромным сазаном на городском пруду17.08.2025 09:53
Общество 17.08.2025 09:53