В Волгограде у пристани «Руднева» спасатели достали из Волги тело 59-летнего мужчины





В Кировском районе Волгограда завершились поиски 59-летнего отдыхающего. 16 августа, купаясь на «диком» пляже, ушёл на дно Волги и бесследно пропал. 17 августа к поискам волгоградца подключились спасатели.

- Сегодня водолазами было найдено и поднято тело мужчины 1966 года рождения. Поисковые работы были организованы по заявке ОП №7 УМВД России по городу Волгограду. Согласно документу, мужчина пропал накануне около 16:30 во время купания в районе пляжа у пристани «Руднева», - сообщили в пресс-службе ГКУ «Служба спасения».





Примечательно, что несмотря на произошедшее, во время поисково-спасательной операции на необорудованном пляже по-прежнему купались несколько десятков местных жителей. Отдыхающих не спугнуло даже поднятое со дна и вытащенное на берег тело утопленника.

Отметим, по данным администрации Волгограда, в областном центре с миллионным населением, растянувшемся на десятки километров вдоль Волги, в 2025 году были оборудованы всего два официальных полноценных пляжа. Остальные исторически сложившиеся места отдыха фактически функционируют в стихийном формате без какого-либо надзора со стороны властей.