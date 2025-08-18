«Дальше не едем»: маршруткам из Городища и Заволжья ограничили въезд в Волгоград





В Волгограде сегодня, 18 августа, вступили в силу изменения транспортной схемы, согласно которым, вглубь города теперь будут пропускать лишь половину маршруток, следующих из Волжского, Краснослободска и Городища. Пассажирам междугородних маршрутов с этого дня придется совершать пересадки на остановках общественного транспорта Волгограда, а некоторым и не одну.

Согласно вступившим в силу изменениям, с 18 августа маршрутка № 110 половину дневных рейсов должна осуществлять в границах «р. п. Городище (пл. 40 лет Сталинградской Битвы) – Волгоград («Центральный автовокзал»)», а оставшиеся по привычному маршруту «р. п. Городище (пл. 40 лет Сталинградской Битвы) – г. Волгоград (ул. Тулака)».

Маршрутка № 123 будет половину рейсов совершать в границах «Волжский (30 мкр) – Волгоград (ЖДВ)», а оставшиеся в границах «Волжский (30 мкр) – Волгоград (школа № 3).

По тому же принципу маршрутка № 149 будет работать в границах «р. п. Городище - г. Волгоград (Спартановка, Универсам №100)» и «р. п. Городище - Волгоград (Больничный комплекс)».

Маршрутка № 159 «г. Волжский (пл. Ленина) – г. Волгоград (ул. Землячки)» и «г. Волжский (пл. Ленина) – г. Волгоград (Больничный комплекс)».

Маршрутка № 160 «г. Волжский (18 мкр) – г. Волгоград (ул. Тулака)» и «г. Волжский (18 мкр) – г. Волгоград (школа № 3)».

Маршрутка № 174 «г. Краснослободск (ВИР) – г. Волгоград (ТЦ "Акварель")» и «г. Краснослободск (ВИР) – г. Волгоград («Центральный автовокзал)».

Маршрутка № 246 «г. Волжский (ТЦ"Волжский Пассаж") – Волгоград («Центральный автовокзал)» и «г. Волжский (ТЦ"Волжский Пассаж") – Волгоград (ВОСР Тулака).

Маршрутка № 260 «г. Волжский (37 мкр) – г. Волгоград (Кардиоцентр)» и «г. Волжский (37 мкр) – г. Волгоград (школа № 3)».

В минувшую пятницу, накануне нововведений, чиновники облкомтранса перечислили пассажирам места, где теперь необходимо совершать пересадки. По словам специалистов, это «пассажирообразующие зоны», которые в Волгограде «сформировались исторически».