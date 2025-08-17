Под Волгоградом засняли последствия ДТП с двумя большегрузами на саратовской трассе





17 августа в Камышинском районе Волгоградской области произошло столкновение двух большегрузов. Авария произошла утром на участке федеральной трассы Р-228 в границах Усть-Грязнухинского сельского поселения. Водитель самосвала выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в фуру.







- В 07:00 на 468 км автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» водитель Dayun выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузом MAN. В результате водитель, нарушивший правила дорожного движения, скончался на месте до прибытия скорой помощи, - рассказал врио начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Камышинский».

Отметим, судя по опубликованным с места аварии кадрам, удар был чудовищной силы. Кабину «Даюн» фактически вывернуло наизнанку. При этом MAN пострадала в меньшей степени, однако после удара она улетела в кювет.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области