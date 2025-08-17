В Волгограде 18 августа стартует Кубок России по стрельбе из арбалета









В Волгограде завтра, 18 августа, состоится церемония открытия Кубка России по стрельбе из арбалета. В соревнованиях, которые пройдут в стрелковом комплексе «Профессионал» по адресу ул. Землячки, 92, примут участие лучшие представители данной дисциплины из нескольких регионов России. Об этом V102.RU сообщила председатель Федерации стрельбы из арбалета Волгоградской области Дарья Быстрова.

По ее словам, участниками крупных национальных состязаний, проводящихся в нашем регионе уже не первый год, станут стрелки из Астраханской, Московской и других областей. За победу на Кубке страны на дистанциях 35, 50 и 65 метров также сразятся восемь волгоградских представителей вместе с чемпионами Европы и мастерами международного класса.





Церемония открытия пройдет в понедельник в 13-45 ч. Вход для болельщиков на соревнования свободный. Спортсмены в первой половине каждого дня программы проведут тренировки, а затем начнется состязательная часть. Призеры в мужской и женской части упражнений получат медали, кубки и грамоты. Кроме того, первые тройки в каждой дисциплине попадут в сборную России по стрельбе из арбалета на следующий год. Завершится Кубок России 20 августа.

С 28 по 31 августа в Волгограде также пройдут Всероссийские соревнования среди стрелков до 18 лет на дистанциях от 10 до 18 метров в закрытом помещении. В этом турнире примут участие 11 спортсменов из Волгоградской области.